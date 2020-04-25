توريد 13518 طن قمح لصوامع المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الجمعة، 13518 طنا و437 كيلو جرام قمح بنطاق دائرة المحافظة.وشدد المحافظ - في بيان له - على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكل إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولًا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.