ضبط المتهمين بسرقة المساكن بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة سوهاج من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) باكتشافها كسر نافذة شرفة المنزل مسكنها وسرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتفين محمول ومبلغ مالى من داخل المسكن.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهم (ثلاثة أشخاص- مقيمون بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.