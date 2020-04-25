ضبط المتهمين بحيازة كميات من المواد والأقراص المخدرة بالجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أمكن استهداف وضبط خمسة أشخاص (مقيمين بدائرة قسمى "بولاق الدكرور، والجيزة" - لهم معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (322 لفافة لبودرة مخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس – الفودو" وزنت 500 جرام – 33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 60 جرام – 68 قرصا مخدرا- مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.