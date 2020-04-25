فايز بركات: الجماعات الإرهابية تسعى لاستغلال لأزمة كورونا

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن الجماعات الإرهابية استغلت فيروس كورونا وانشغال الحكومات بمكافحته في نشر إصداراتها والأخبار الكاذبة وحث عناصرها على تنفيذ عمليات على غرار الذئاب المنفردة، وهو ما يعتبر توظيفا غير إنساني للأزمة، وذلك عبر العمل على استغلال الارتباك الحاصل على أكثر من ساحة من أجل شن عمليات إرهابية، وإضفاء طابع ديني على أزمة صحية يعاني منها أغلب المجتمعات البشرية في الوقت الراهن.وأكد بركات أن الدولة المصرية قادرة علي المحاربة في كل الجهات، لافتا إلى أن عناصر الإرهاب حاولوا استغلال انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا لإثارة الشائعات تارة والتخطيط للعمليات الإرهابية مرة أخرى، إلا أن يقظة الجهات الأمنية بمصر أفشلت مخططاتهم.وأضاف أن الدولة تقوم بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنها تعمل على تأمين المجتمع المصرى ومستمرة فى مداهمة العناصر الإرهابية وإحباط محاولاتهم، ليس فقط لتنفيذ عمليات إرهابية، بل وبث الخوف في نفوس الشعب، من خلال الترويج أن الفيروس هو عقاب من الله.