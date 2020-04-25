ضبط 3 متهمين فى سوهاج وكفرالشيخ بتهم النصب على المواطنين

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (عدد 10 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين الأول (عامل- مقيم بدائرة مركز سوهاج)، الثانى (صاحب مكتب للمقاولات والاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا "شيكات") بممارسة نشاطً إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (مليونين وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، وبإجراء التحريات تبين أن (المشكو فى حقه الثانى) محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المشكو فى حقه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ) بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (مائة وخمسين ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (مائتى ألف جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.