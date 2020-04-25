روسيا تسجل 5966 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، عن تسجيل 5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلته فضائية سكاي نيوز.وأجرت روسيا حتى اليوم أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في عموم البلاد.وأشارت وكالة أنباء (نوفوستي)، اليوم، إلى أن عدد الاختبارات بلغ خلال الخميس الماضي 168 ألف اختبار للكشف عن إصابات المواطنين الروس بالفيروس التاجي.