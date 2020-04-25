ضبط 4 بـ11 قطعة سلاح غير مرخصة و166 طلقة نارية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية، استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أسيوط.حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 11 قطعة سلاح نارى وذخائر "غير مرخصة"، بحوزة 4 أشخاص مقيمين بأسيوط، ضمت (9) بنادق خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة صوت معدلة، (150) طلقة خرطوش، خزينة آلية بها عدد (16) طلقة آلية.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.