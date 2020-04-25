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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تواصل تفعيل كلنا واحد لمحاربة الغلاء

السبت 25/أبريل/2020 - 12:19 م
كلنا واحد
كلنا واحد
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

فقد تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى، لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور- أولاد عبدالله العثيم- هايبر الشرقية- هايبر بلس- عيد لبيب خير بلدنا- العابد- أسواق فتح الله- أسبنس- كازيون- خير زمان- أولاد رجب- راية- الفرجانى- المحلاوى- هايبر وان- أوسكار- أكسبشن- الشرق) بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرعا على مستوى الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما- الوليلى- المتحدة- زمزم- دومتى- العابد للحوم المجمدة- شاى العصارى- ريحانة- مارين فودز للحوم المجمدة- جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوافرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.. وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، التى انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها المواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وقد لاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

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