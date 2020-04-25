ضبط 890 قضية تموينية ضد التلاعب بالأسعار في 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 890 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (218) قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.كما شملت ضبط (200) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (3) أماكن (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، وحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.