ضبط 6 عناصر إجرامية في مركز طما بسوهاج

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق والإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.أسفرت نتائج الحملة عن ضبط أربعة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة المركز)، وبحوزتهم (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام، عدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة، 3 قطعة سلاح أبيض).كما شملت ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.100 كيلو جرام، تروسيكل بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 3 قطعة سلاح أبيض).بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدام الدراجات النارية والسيارات فى عملية الترويج.فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.