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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: الدولة خسرت هيبتها وفقدت ثقة الناس نتيجة ممارسات سيئة

السبت 25/أبريل/2020 - 12:08 م
حسان دياب
حسان دياب
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قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الدولة اللبنانية ترهلت نتيجة ممارسات أساءت إلى دورها، وخسرت هيبتها بسبب "طعنات عميقة" في بنيتها، كما أنها فقدت ثقة الناس لأنها انفصلت عنهم.

وأشار دياب، في كلمة اليوم السبت خلال جولة تفقدية أجراها للمقر الرئيسي لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) – إلى أن الواقع يشير إلى فقدان الدولة اللبنانية هويتها بعدما تجذرت فكرة الاندماج بين السياسة والسلطة والقوى التي تحكم البلاد.

وأضاف: "ليس لدينا بصورة فعلية ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة ولا تتأثر بتغيير في السلطة إلا من حيث الأداء، وإنما هناك منظومة عميقة تمثل السلطة بكل مكوناتها ولو تغيرت صور الحاضرين على طاولتها".. مشيرا إلى أن الوضع يتطلب فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة، وربط الدولة بالمواطن مباشرة.

وتوجه رئيس الحكومة إلى عناصر قوى الأمن الداخلي قائلا: "حمايتكم ضرورة لتكريس فكرة الدولة وهيبتها، فعمليًا أنتم تمثلون واجهة الدولة أمام الناس، ولا يجب أن تكونوا تحت أي ظرف وفي أي وقت ذراع السلطة على الناس، هكذا تستطيع الدولة استعادة هيبتها وصورتها، وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة".

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