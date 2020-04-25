روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل لتغطية العجز بالإيرادات غير النفطية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله اليوم السبت، إن روسياستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.وقال الوزير في برنامج بثه التليفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز.