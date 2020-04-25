تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

1

2020



وهنا في "الدستور" سنعرض لكم في هذه الفقرة أحدث تردد قناة mbc مصر 2020 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لمن يرغب في إدخلها إلى أجهزة الإستقبال الخاصة به ومتابعة أحدث البرامج ومسلسلات شهر رمضان 2020 في المنزل، كما يمكن استقبال تردد قناة إم بي سي مصر بسهولة في مصر ودول شمال القارة الإفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط وتقوم القناة ببث برامجها على مدار أربعة و24 ساعة متواصلة دون توقف.



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470

الإستقطاب: عمودي v

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 56

اسم القناة في جدول القنوات: "mbc masr".



وتشمل إنتاجات برامج قناة mbc masr في رمضان 2020 متنوّعة في تجمع أهم الأعمال الدرامية والكوميدية والاجتماعية، والتي بدأ عرض جانب منها منذ يومين، وتنطلق الخريطة الكاملة ومواعيد المُسلسلات والبرامج عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، لتوفر أفضل محتوى برامجي على مدار الساعة وبما يُتيح خيارات متنوعة أمام كل المُشاهدين وفي كل الأوقات.



ومن مسلسلات قناة mbc masr في رمضان 2020:

◄"اللعبة" بطولة هشام ماجد - شيكو

◄ "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد – نادية الجندي

◄ "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني – محمد أسامة "أس أس"

◄ "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني

◄"ماحدش فاهم حاجة" بطولة محمد ثروت

◄ "ونسني" بطولة أحمد سلطان – محمود الليثي



ومن برامج قناة mbc masr في رمضان 2020:

◄ "رامز مجنون رسمي" يقدمه رامز جلال

◄ "اغلب السقا" يقدمه أحمد السقا

◄ "خلي بالك من فيفي" تقدمه فيفي عبده

◄ "من القلب للقلب" يقدمه إيمان رياض

◄ "الشيف حسن" - أشهى المأكولات في المطبخ

◄ "صباحك مصري"

◄ "الحكاية" يقدمه عمرو أديب

◄"يحدث في مصر" يقدمه شريف عامر





اقرأ ايضا

تأتي مجموعه MBC الفضائية لتبهر مشاهديها من جديد في ظل ما يمر به العالم من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) التي اجتاح العالم بأسره، وقامت المجموعه بنشر تردد قناة mbc مصر مباشر عبر النايل سات Nile SAT 2020 والتي تخص مصر بالتحديد.وقبل حلول شهر رمضان الكريم441-2020، نوهت عن تغير تردد قناة mbc مصر 2020 لرغبة العديد من محبي ومتابعي القناة في مشاهدة قائمة برامج ومسلسلات قناة mbc masr، وتعتبر قناة إم بي سي مصر من ضمن تردد قنوات mbc الفظائية، وبدأت القناة البث يوم 9 نوفمبر 2012.تردد قناة mbc مصرمباشر عبر النايل سات