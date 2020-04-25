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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يطلق النار وقنابل غاز على مزارعين شرق خان يونس

السبت 25/أبريل/2020 - 11:11 ص
الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة؛ ما أدى إلى مغادرة أراضيهم، خوفًا من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

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