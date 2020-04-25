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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: إزالة ردم بالمجرى المائي في قرية نيلية بالجيزة

السبت 25/أبريل/2020 - 11:02 ص
إزالة أعمال ردم
إزالة أعمال ردم
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قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، الممثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا، بإزالة جميع أشكال التعدي بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض، وذلك على مسطح يتجاوز الخمسة آلاف متر مسطح.

وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم السبت - أن فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة ما زالت تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي، وذلك على نفقة المخالف.

وأضافت أن قطاع تطوير وحماية النيل، يؤكد أن كل أجهزته في يقظة تامة لوأد أية محاولة للتعدي على نهر النيل.. مشيرة إلى أنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر التجوال والإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.

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