ضبط 787 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنّ ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة.أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 787 حكمًا قضائيًا (140 حكم حبس جزئي، 36 حبس مستأنف، 411 أحكام غرامات، و196 حكمًا جراء المخالفات).يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.