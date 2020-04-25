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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: صاحب العمل بالسعودية من حقه إصدار التأشيرة لعمالته

السبت 25/أبريل/2020 - 10:58 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية قامت بإطلاق تطبيق مقيم على الهواتف الذكية لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع، حيث صار بإمكان صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة "أبشر" أو "مقيم" باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة ادارة الجوازات.

وعلى جانب آخر أشارت شرين سيد عبد الجواد الملحق العمالي بالعاصمة بيروت - لبنان، إلى أن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية قرر تمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل، على أن يتم تخفيف إجراءات التعبئة العامة على خمس مراحل على التوالي 27 أبريل، و4، و11، و25 مايو، و8 يونيو وترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستعود للعمل تدريجيا.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الإصابات من مختلف الجنسيات 441، و7 حالات وفيات، والمتعافون 326، والذين يتلقون العلاج 108 حالات، والحالات الجديدة 4.

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