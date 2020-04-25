مالية اليونان: انكماش الاقتصاد بنسبة 5 إلى 10% بسبب كورونا

توقع وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، أن يعاني اقتصاد بلاده انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة في ظل الوضح الحالي لجائحة كورونا.وقال الوزير اليوناني -في لقاء مع محطة "أوبن" التلفزيونية اليونانية إن ذلك يعتمد على فترة استمرار الجائحة ومعدل إعادة فتح الاقتصاد.وأوضح الوزير في اللقاء الذي أوردت وكالة أنباء "بلومبرج" مقتطفات منه اليوم السبت، أن خفض التوقعات الخاصة بالاقتصاد اليوناني من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية خلال الأيام الماضية، يعكس تداعيات تفشي الوباء في البلاد.وأكد الوزير أن سياسة بلاده تركز على الانخراط بشكل منتظم ومطرد في الأسواق المالية بأفضل سعر ممكن.