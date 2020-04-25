17 وفاة و102 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى الفلبين

أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الإصابات لـ102.وقالت الوزارة في بيان إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 7294 حالة والوفيات إلى 494 شخصا، كما تعافى 30 مريضًا ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 792 شخصًا.