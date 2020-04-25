حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بإمبابة، وطلبت تحريات الأجهزة حول نشاط المتهم.تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل متورط في ترويج المواد المخدرة بين عملائه بإمبابة، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه.وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.اعترف المتهم بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.