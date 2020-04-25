أمطار خفيفة ورياح شديدة بالبحيرة (صور)

شهدت العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح على بعض المناطق، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، ولم تشهد الشوارع الرئيسية أى تجمع للمياه نتيجة سقوط الأمطار.وكانت قد تعرضت مدن "إدكو، رشيد، كفر الدوار، شبراخيت، أبوالمطامير، دمنهور، أبوحمص ومدينة النوبارية" إلى سقوط أمطار فى بعض المناطق، فيما شهدت باقي المناطق أمطارا خفيفة، وصاحبت الأمطار رياح شديدة ومتوسطة فى بعض مناطق المحافظة.وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.