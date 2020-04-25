كورونا يلغى مؤتمرا صحفيا لوزير الاقتصاد اليابانى

ألغى وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا مؤتمرا صحفيا كان مقررا اليوم السبت، بعد اكتشاف إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن مكتب رئيس الوزراء قوله في بيان إن الموظف، وهو في الأربعينيات من عمره، رافق نيشيمورا خلال تفقده أحد المستشفيات في 19 أبريل، قبل يومين من ظهور الأعراض على الرجل.وتابع المكتب أن نيشيمورا سيواصل عمله من منزله، لمزيد من الحذر.