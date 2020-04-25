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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ«أحد توما»

السبت 25/أبريل/2020 - 10:53 ص
الكنيسة
الكنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بأحد توما، وهو الأحد الأول الذي يلي عيد القيامة المجيد.

وبحسب التقليد الكنسي فإن توما الرسول وعظ الإنجيل في الرها بشمال شرق سوريا ودفن فيها كما أنه بشر في بريثا وبلاد فارس وكان أول من بشر في الهند وهناك قتل على يد كهنة الأوثان بالرماح.

ويكن مسيحيو الهند احترامًا كبيرًا للقديس توما ويعتبرونه شفيع بلادهم وخاصة الهنود الذين يتبعون الكنيسة السريانية والذين يسمون أنفسهم بمسيحيي مار توما حيث أنهم يؤمنون بأن كنائسهم أسست من قبل توما الرسول مباشرة.

وبحسب التقليد السرياني عند وفاة السيدة العذراء اجتمع جميع الرسل لتجنيزها عدا توما الذي كان منشغلا بالتبشير في الهند وتأخر في الوصول، وعندما كان في الطريق رأى الملائكة يحملون مريم إلى السماء فطلب منها علامة يثبت بها انتقالها للسماء فأعطته زنارها، ويعتقد بأنه ذات الزنار المحفوظ في كنيسة أم الزنار السريانية الأرثوذكسية في مدينة حمص السورية.

ويُعرف «أحد توما» بعدة تسميات، منها: أحد الحدود، الأحد الجديد، حيث إنه أول أحد فى العهد الجديد، الذي فيه ظهر السيد المسيح للتلاميذ ومعهم توما، بينما كانوا مجتمعين فى الأحد الأول بعد أسبوع من القيامة.

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