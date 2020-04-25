الهند تسمح بإعادة فتح متاجر الأحياء الصغيرة

سمحت الحكومة الهندية لمتاجر الأحياء الصغيرة بإعادة فتح أبوابها، بعد شهر من أكبر إغلاق في العالم، وعانت منه الهند البالغ عدد سكانها 1.3مليار نسمة.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، أنه يمكن للمتاجر السماح بتشغيل 50% من موظفيها كحد أقصي، مع الحرص على ارتدائهم الأقنعة الواقية واتباع قوانين التباعد الاجتماعي، طبقا للقرار الصادر الليلة الماضية عن وزارة الداخلية.ويشمل القرار المتاجر القائمة بذاتها خارج المراكز التجارية في مجمعات سكنية في مناطق البلدية، بينما المتاجر في أماكن التسوق داخل المناطق البلدية وجميع مراكز التسوق ستبقى مغلقة حتى الثالث من مايوالمقبل.وسمحت الهند باستئناف بعض من الأنشطة الاقتصادية بعد غد الاثنين للحد من الأضرار التي تلحق بثالث أكثر اقتصاد في آسيا بعد وقف العمل بسبب جهود احتواء وباء فيروس كورونا.