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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. انطلاق «رمضان المصري» و«خط الخير» مع عمرو الليثي

السبت 25/أبريل/2020 - 10:52 ص
عمرو الليثي
عمرو الليثي
منار إبراهيم
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تبدأ الإذاعة المصرية في إذاعة أولى حلقات البرنامج الجديد رمضان المصري للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير شبكة الشرق الأوسط في الساعة 4:10 عصرًا قبل الإفطار من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحًا.

البرنامج تقديم الإعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك فى التمثيل به الفنان أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسنى.

كان الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع «الليثي» على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

البرنامج كوميدى اجتماعى يتناول حكايات مصر الجميلة من أيام الفاطميين والمماليك ومحمد علي باشا مرورًا بنجوم الأزهر الشريف الذين أضافوا البهجة والسرور لأيام وليالي الشهر الكريم.

كما يتناول البرنامج نجوم الزمن الجميل وصنّاع البهجة الذين أعطوا لرمضان روحه وجماله في مصر، المسحراتي سيد مكاوي وأغاني مخصوصة لرمضان عبد الغني السيد وعبد المطلب، وأصوات المقرئين العظام عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى رفعت ومصطفى إسماعيل والطبلاوي والنقشبندي وتواشيح طه الفشني قبل صلاة الفجر في سيدنا الحسين.

إضافة إلى العزومات والولائم والزينة والفوانيس وكنافة وقطايف، والموائد المصفوفة أمام البيوت ساعة الفطار وتلك المظاهر الرائعة فى مصر.

كما يقدم عمرو الليثي برنامجًا جديدًا بعنوان "خط الخير" على راديو مصر في الواحدة وخمس دقائق ظهرًا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر رمضان.

وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغرامات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز 500 عروسة و300 عملية.

يذاع البرنامج يوميا ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.

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