لإنشاء مواقع إلكترونية.. بروتوكول بين جامعة بنها و«تعليم القليوبية»

وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية للإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمحافظة القليوبية.جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذي للمعلومات.وقال الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذي للمعلومات، أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار دور جامعة بنها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية فى المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية التعليم الأساسى لما تمثله من أهمية حقيقية فى نمو وتطور المجتمع المصرى.وكانت جامعة بنها قد إنتهت من انشاء مواقع لـ ٢٠٠ مدرسة بالفعل في المرحلة الأولى، ويتضمن البروتوكول الحالي إضافة مواقع لـ ٣٠٠ مدرسة أخرى خلال هذا العام.وأشار الششتاوى إلى أن الجامعة ستقوم باستكمال إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس التابعة لمحافظة القليوبية مما يسهل التواصل ومتابعة أنشطة المدارس ويساعد فى الحصول على اعتماد الجودة.من جانبه، رحب طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها والمديرية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم الجامعة في الارتقاء بجودة العملية التعلمية، من خلال التعاون بين عدد من كليات الجامعة والمدارس الحكومية بمحافظة القليوبية.