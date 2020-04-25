115 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت الصحة العمانية قد سجلت، أمس الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمصاب يبلغ من العمر 74 عامًا.وصرحت الصحة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، بأن هذه الوفاة تعد العاشرة التي تسجل في السلطنة لمريض مصاب بكورونا.