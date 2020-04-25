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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روبوتات تشتري المستلزمات لسكان مدينة إنجليزية

السبت 25/أبريل/2020 - 10:48 ص
روبوتات
روبوتات
وكالات
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يحظى فريق من الروبوتات التي تتحرك على عجلات وتقوم بتوصيل مستلزمات التسوق في مدينة ميلتون كينز الإنجليزية بشعبية متزايدة بين السكان الذين يلزمون بيوتهم امتثالا لقيود العزل العام بهدف مكافحة فيروس كورونا.

ولا يتجاوز طول الروبوت الواحد ارتفاع ركبة شخص بالغ ويبدو مثل صندوق بلاستيكي أبيض يسير على ست عجلات سوداء.

ومن الشائع رؤية هذه الروبوتات في المدينة حيث تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من عامين.

لكن منذ أن طبقت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في 23 مارس أصبحت الروبوتات مشغولة أكثر من أي وقت مضى حيث تقوم بالتوصيل مجانا للعاملين في هيئة الصحة الوطنية وتواجه زيادة في الطلب من السكان.

وقال هنري هاريس-بيرلاند من شركة ستارشيب التي تصنع هذه الروبوتات "نقدم الآن خدمة التوصيل المجاني للعاملين في هيئة الصحة الوطنية داخل المدينة. نريد أن نسهل الأمور قليلا على هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب".

وأضاف "الكثير منهم يعملون... ثمانين ساعة أسبوعيا ولا يملكون وقتا كافيا للذهاب إلى متجر البقالة المحلي، لذلك نستخدم الروبوت للتسوق من أجلهم.

والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره راية حمراء صغيرة لتسهيل رصدها أثناء التحرك. وحجمها كبير بما يكفي لحمل عدة حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.

وضاعفت ستارشيب أسطولها من روبوتات التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في الأسابيع الثلاثة الماضية، وقال هاريس-بيرلاند إنها نفذت 100 ألف عملية توصيل في المدينة.

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