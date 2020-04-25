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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:45 ص
الصين
الصين
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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى إنهاء العقوبات أحادية الجانب المفروضة على السودان وكذلك تقديم الدعم الدولي للبلاد في مواجهة كوفيد-19.

وقال جيون –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب آثار "كوفيد-19" على السودان وشعبه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ضعف الأنظمة الصحية والطبية في السودان، فإن الصين تشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للحكومة السودانية.

وأضاف جيون أنه ينبغي رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على السودان، مع إبداء المؤسسات المالية الدولية المرونة إزاء ديون السودان وتقديم يد العون.

وتابع جيون أن الوضع في دارفور مستقر بشكل عام، وأن بلاده ترحب بالتطورات الإيجابية بشأن عملية السلام السودانية، ودعا الأطراف ذات الصلة في دارفور إلى اغتنام فرصة التقدم السياسي والاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار، والعمل على حل النزاعات والخلافات من خلال الحوار السياسي وتعزيز عملية السلام.

وأشار جيون إلى أنه فيما يتعلق بوجود البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) للمتابعة، يجب أن يتم اتخاذ القرارات على أساس وجهات النظر والمواقف السودانية والوضع على الأرض.

وأوضح أن القضايا الحاسمة، بما فيها مسألة البعثة الخاصة وتفويضها، يجب أن تحترم تماما رغبات السودان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه..معربا عن استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة القيام بدور بناء في تعزيز السلام والتنمية المستدامة في السودان.

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