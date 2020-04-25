اتحاد الجمعيات: مساعدات رمضانية لـ9 ملايين أسرة بالتعاون مع التضامن

قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدأت فى توزيع مساعدات شهر رمضان للأسر الاولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا انه يتم تقديم مساعدات غذائية ومالية للأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والنجوع.وأضاف عبد القوي فى تصريحات للدستور، أن عدد الأسر المستهدفة تصل من 8 إلى 9 ملايين، وذلك من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الاتحاد وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه منذ قرار وزير الأوقاف بالإسراع فى توفير مساعدات شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الظروف الراهنة، وبدأت الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني فى توفير احتياجات هذه الأسر.وأشار الى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، وجهت بحشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الاسر المتضررة من الأزمة،.وأشار إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، تلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع من خلال العمل فى أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهى جمعيات أجنبية تعمل فى مصر، بالإضافة إلى مجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، رعاية المسجونين، العلاقة مع الشعوب، بالإضافة إلى الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر تبلغ 50 ألف 140 جمعية ومؤسسة.