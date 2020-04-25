أمريكا ترفض الإفراج عن روسى متهم فى قضية مخدرات

رفضت السلطات الأمريكية الإفراج عن المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.وقال محامي المتهم، أليكسي تاراسو، لوكالة أنباء روسية، اليوم السبت: " إنه خبر محزن للغاية، حيث قدمت سلطات السجن إلى قسطنطين رفضًا رسميًا بشأن طلبنا بالإفراج عنه مبكرًا بسبب الوضع الراهن مع كورونا في الولايات المتحدة، وسيتم الطعن على هذا القرار لدى مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي".يُذكر أن ياروشينكو حُكم عليه في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عامًا بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، وتم تسليم هذا المواطن الروسي للسلطات الأمريكية من قبل ليبيريا، حيث أُعتقل فيها في 28 مايو 2010، كما أن محكمة الاستئناف في نيويورك رفضت في عام 2016 إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن.