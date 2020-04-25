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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات أمنية على الأسواق لمراقبة أسعار السلع التموينية فى رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:36 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
هدير مصطفي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، حملات أمنية مكبرة لمراقبة أسعار السلع التموينية والمستلزمات الطبية والتفتيش على الصيدليات والمحلات لمنع استغلال أصحاب المتاجر ورفع الأسعار على المواطنين خلال شهر رمضان.

وكانت البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بقيادة اللواء محمد رجائى، مدير شرطة التموين بالقاهرة، أن هناك عددًا كبيرًا من الصيدليات بالقاهرة يمتنعون عن بيع المستلزمات الطبية، وقاموا باحتكارها وحجبها عن المواطنين زاعمين عدم وجودها عقب إقرار مجلس الوزراء وإلزامهم بيعها بجنيهين فقط، وعلى الفور خرجت حملات أمنية مكبرة لضبط المستلزمات الطبية الفاسدة ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.

وشملت الحملة التفتيش على الصيدليات الكبرى والصغرى ومحلات كبرى، والتفتيش على تصريح مزاولة المهنة لدى التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات والصيدليات وضبط مالكها فى حين ثبوت رفع الأسعار أمام المواطنين أو عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر وأنه تتم مصادرة المنتجات فورًا.

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