الجمارك: تعليمات جديدة بشأن استيراد مستلزمات الإنتاج

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 5 لسنة 2020، بشأن تعليمات يجب الالتزام بها فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.ونص المنشور الذي حصل "الدستور" على نسخة منه على أنه يجب أن يراعى في مجال الاستيراد تقديم مستند إثبات النشاط، الصادر من الجهة المشرفة على النشاط، سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة العامة للاستثمار طبقًا لتبعية المصنع لأي من هذه الجهات.كما تضمن المنشور ضرورة تقديم مستندات استهلاك الكهرباء، والمياه الخاصة بالمصنع المستورد بتاريخ معاصر لتاريخ الاستيراد، والذي يثبت قيام المصنع بممارسة النشاط، مع استيفاء جميع القيود والقواعد الاستيرادية والرقابية الأخرى الخاصة بقواعد الاستيراد للإنتاج والمقررة باللائحة الاستيرادية.