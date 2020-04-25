النيابة تستعلم عن حالة طفلة مصابة بطلق ناري بحدائق القبة

استعلمت نيابة حدائق القبة الجزئية من المستشفى العام عن الحالة الصحية لطفلة أصيبت بطلق ناري أثناء مشاهدتها مشاجرة بالأسلحة النارية من شُرفة شقتها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وأسفرت المشاجرة عن إصابة طفلة بطلق ناري أثناء وقوفها في شُرْفة منزلها وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة بالأسلحة وتم ضبط طرفيها وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشادة كلامية بين عائلتين قبل الإفطار، بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة بالأسلحة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.