618 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

قالت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، إنها سجلت 618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12693 حالة.وذكرت الوزارة في بيان: أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة من العمال المهاجرين، وهناك سبع حالات من السكان.وتسجل سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا في الوقت الراهن، وفقًا لبيانات رسمية.