ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار محرم بك بالإسكندرية

قرّرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة ومعرفة اسباب نشوب حريق بعقار محرم بك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال سكان العقار عن الحريق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في أحد العقارات بدائرة القسم دون حدوث إصابات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وسيارة الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وبالمُعاينة والفحص تبين أن الحريق شبّ بسطح العقار نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الكهربائية "دون حدوث إصابات".تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.