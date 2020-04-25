«الزراعة»: إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين لتسهيل توريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه ستتم إقامة مراكز لتجميع القمح من أجل التوريد من المزارعين لوزارة التموين والجهات التابعة لها، مشيرًا إلى أن دور البنك الزراعي هو التوريد وتسلم الأقماح من المزارعين.وأضاف القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن عملية التوريد كانت تسير بشكل فردي، إلا أنه تم تعظيم دور الجمعيات والتعاونيات الزراعية والبدء في أن تكون هناك تجميعات للأقماح، بدلًا من أن يتم التوريد بشكل مباشر من المزارع إلى البنك ويكون من خلال مراكز تجميعية.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مراكز تجميع القمح تسهل على المواطن عملية النقل وعدم وجود أي نوع من أنواع التزاحم وزيادة أعداد الموردين أمام مراكز التجميع الرئيسية، موضحًا أنه تمت هذا العام زراعة أكثر من 3 ملايين و400 ألف فدان، حيث إنه من المتوقع أن تنتج 9 ملايين طن من الأقماح.