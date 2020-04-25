روسى مصاب بـ«كورونا» ينتهك العزل ويصيب 34 شخصًا

قال المسئول الإداري بمدينة أباكان في جمهورية خقاسيا الروسية في سيبيريا فالنتين كونوفالوف، إن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد انتهك نظام العزل الذاتي، وتسبب في إصابة 34 شخصًا بالفيروس في المدينة.وأضاف أن هذا الشخص المصاب كان قد وصل من العاصمة موسكو إلى خقاسيا، الواقعة في شمال سيبيريا، وتم عزله في المنزل حسب الإجراء المعمول به مع كل وافد بغض النظر عن حالته، لكنه انتهك العزل وخرج من منزله وهو في حالة سكر ليدخل في عراك في الشارع، حيث أصيب بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.وأوضح المسئول الإداري أن هذا الشخص لم يخبر الأطباء بأنه انتهك قواعد العزلة، ومن ثم تم إدخاله إلى المستشفى دون وجود علامات على إصابته بالمرض، الأمر الذي أدى إلى إصابة جميع الموجودين في المستشفى بفيروس كورونا.يُذكر أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" في هذه الجمهورية الروسية يبلغ 151 حالة، وقد تسبب هذا المريض المنتهك لنظام العزل الذاتي في إصابة أكثر من 20% منهم.