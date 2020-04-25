1279 إصابة كورونا و10 وفيات فى غانا

أعلنت وزارة الصحة في غانا عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1279.وأشارت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الغانية في نسختها الإنجليزية اليوم- إلى تعافي 134 شخصا من الفيروس، فيما توفيت 10 حالات حتى الآن.وأنهت غانا جزئيا الإثنين الماضي إجراءات إغلاق استمرت ثلاثة أسابيع في العاصمة أكرا ومدينة كوماسي، ثاني أكبر مدنها، بعد أن غيرت السلطات استراتيجيتها الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).