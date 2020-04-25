«الزراعة» تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن استصلاح وتكويد أراضي سيناء

متحدث «الزراعة»:أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكويد وزراعة أراضي سيناء فورًا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات لتقييم الاراضي الجديدة وتحديد التركيب المحصولي في مناطق سيناء، وأن هناك لجان ستعمل اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ للانتهاء من تكليفات الرئيس ووضع الشكل الأمثل للتراكيب المحصولية لمناطق الاستصلاح الجديدة في سيناء.وقال القرش في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اللجان ستعمل على وضع الشكل الأمثل للتراكيب المحصولي لمناطق الاستصلاح وتكليف قطاع الإرشاد بنقل التجارب الزراعية الحديثة إلى سيناء، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات لمركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية باجراء دراسات فنية، وتم تشكيل فريق عمل وإعداد الدراسات التفصيلية لاستغلال أراضي منطقة سيناء، كما سيقوم قطاع الإرشاد والخدمات الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتكويد المزارع وتوفير قاعدة بيانات لها بالأراضي الجديدة في سيناء.