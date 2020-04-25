حزب سلوفاكي يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا

ندد رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي يوزيف هردليتشكا، بالإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا مؤكدا أنها غير شرعية ولم تقر من قبل أي منظمة دولية.وأوضح هردليتشكا - في حديث لوكالة "سانا" السورية في براغ اليوم السبت - أن استمرار فرض هذه الإجراءات على سوريا ودول أخرى مثل "إيران وكوبا وفنزويلا" في الوقت الذي تتصدى فيه لانتشار فيروس كورونا يمثل أحد مظاهر الغطرسة والسياسة غير الإنسانية والتهكمية من قبل الغرب داعيا الحكومة السلوفاكية إلى التبرؤ من السياسات الغربية والأمريكية بحق هذه الدول.وجدد هردليتشكا دعم الحزب الشيوعي السلوفاكي لـ"سوريا وإيران وكوبا وفنزويلا" في جهودها لمكافحة فيروس كورونا.