صحيفة: النظام السياسي في ألمانيا يشهد لحظة عظيمة

علقت صحيفة "أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية على حالة الديمقراطية والنقاش الديمقراطي في ألمانيا وسط أزمة جائحة كورونا.وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت: "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخطو طريقها خلال الأزمة بمهارتها المعتادة، وفي الوقت نفسه، يُثار في البرلمان نقاش حيوي".وذكرت الصحيفة: "يبدو أن الإجماع المثبط صار شيئا من الماضي"، مشيرة إلى أن "هناك صراع حيوي حول المسار السليم الذي ينبغي السير فيه، حتى في الخطاب على المستوى الاتحادي، ولذلك لا بد من القول: ليس فقط ميركل على المستوى الاتحادي وعمد البلديات وسلطاتهم البلدية هم الذين يبذلون قصارى جهدهم، بل يلعب القضاء ونواب البرلمانات أيضا دورا فعالا على نحو متزايد".وأشارت الصحيفة إلى أن "نهج الإعلام صار أيضا أكثر تنوعا مما كان عليه أثناء أزمة اللاجئين، على سبيل المثال"، وقالت: "قد يجد المرء هذا التنوع مربكا. لكن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها فصل السلطات، هكذا يجب أن تعمل الديمقراطية".وكتبت الصحيفة: "إذا كانت أزمة فيروس كورونا قد كشفت عن نقاط ضعف، فقد كشفت أيضا عن نقاط القوة. النظام السياسي في ألمانيا يشهد لحظة عظيمة".