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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعرض على ألمانيا أجهزة تنفس اصطناعى لمواجهة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ألمانيا أجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقال ترامب في البيت الأبيض في الساعات الأولى من اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لديها حاليا فائض من هذه الأجهزة، مضيفا أن حكومته تعهدت بإرسال أجهزة تنفس اصطناعي إلى المكسيك وهندوراس وإندونيسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وقال: "وربما نرسلها إلى ألمانيا إذا احتاجت إليها".

وقام الرئيس الأمريكي خلال أزمة كورونا بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يلزم الشركات في أوقات الحروب بإنتاج مستلزمات إغاثة.

وتعهدت شركات أمريكية بإنتاج عشرات الآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الأجهزة غير مطلوبة إلى حد كبير في الولايات المتحدة.

وبسبب وجود فائض منها عن الحاجة، وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها "ملك أجهزة التنفس الاصطناعي"، معلنا عن عزمه مساعدة دول أخرى بها.

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