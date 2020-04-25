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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا الأمريكية تعيد فتح أنشطة تجارية رغم مخاوف كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعادت ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة، اليوم السبت، فتح بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية على الرغم من المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وسمح حاكمها بريان كيمب، لبعض الشركات غير الضرورية، مثل الصالات الرياضية، ومحال الحلاقة، وصالونات تصفيف الشعر، وصالونات الوشم بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم الجمعة، وينظر لهذه الخطوة على نطاق واسع على أنها أكثر الإجراءات جرأة في البلاد.

ووفقا للأمر الصادر عن الحاكم، يمكن أيضا استئناف الطقوس الدينية الشخصية في نهاية الأسبوع، ويمكن إعادة فتح غرف تناول الطعام في المطاعم والمسارح وبعض أنشطة الأعمال الأخرى يوم الثلاثاء القادم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن بعض أصحاب الصالونات ومحال الحلاقة في الولاية قالوا إنه لن يكون هناك نقص في العملاء الحريصين على دعم أعمالهم، فيما ذكر آخرون أنهم لن يعيدوا فتح أبوابهم حتى يشعروا بالأمان.

وقال كيمب، المنتمي للحزب الجمهوري، إن أمره وضع مبادئ توجيهية للتباعد الاجتماعي والصحة العامة تهدف إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى إنقاذ الأرواح والحاجة إلى إنقاذ الشركات.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي عن عدم موافقته بشدة على قرار كيمب، مضيفًا أنه "سيكون من السابق لأوانه جدا" السماح للولاية بإعادة فتح بعض أنشطة الأعمال.

وردًا على ذلك، قال كيمب إن هذه الخطوة المحسوبة "مدفوعة بالبيانات وتسترشد بمسئولي الصحة في الولاية".

ولم تشهد الولاية مسارًا هبوطيًا على مدى 14 يومًا في معدل حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19. وقد ثبتت حاليا إصابة أكثر من 22 ألف شخص في الولاية بالفيروس، من بينهم ما يقرب من 900 حالة وفاة، وفقًا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وكان ترامب قد أعلن في 16 أبريل مبادئ توجيهية لجميع الولايات الـ50 للبدء في إعادة فتح الاقتصادات، ويضغط حاليًا لتخفيف إغلاق البلاد بحلول أول مايو.

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