اليوم.. صلاة جنازة الراهب رويس الأورشليمي بلبنان بحضور جثمانه

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراهب القس رويس الاورشليمي اليوم السبت، فى تمام الساعه الثانيه عشر والنصف ظهرا؛ وسيتم نقل القداس الإلهى على القنوات الدينية بدون حضور ابنائه ومحبيه، وذلك نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.ورحل مساء الأربعاء، الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر جاوز الـ ٥٨ سنة، بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من ٢٠ سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة ١٥ سنة.ولد الراحل بمحافظة المنيا يوم ٢٤ ديسمبر من عام ١٩٦١ وخدم كشماس مكرس في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠٠٠، دخل الدير في مارس عام ٢٠٠٠ وترهب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥.خدم في القدس ما بين عامي ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦، ثم انتقل إلى الخدمة بالناصرة حتى عام ٢٠٠٨ ثم خدم في أريحا حتى عام ٢٠١٠ ونال خلال خدمته بها درجة القسيسية وذلك في أحد التناصير الموافق ٥ أبريل ٢٠٠٩، ثم انتقل للخدمة بالكنيسة القبطية بلبنان التابعة الكرسي الأورشليمي وخدم هناك حتي نياحته أمس.وقد نعاه قداسة البابا تواضروس الثاني بكلمات مؤثرة، في رسالة بعث بها إلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، قائلا "خسارة كبيرة خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذا الأب الراهب المبارك والخادم الأمين رويس الأورشليمي؛ نودعه على رجاء القيامة ذاكرين تعبه وبذله وأمانته في عمله الرعوي والكنسي، فضلًا على رهبنته المباركة".وأضاف: "نعزي نيافة المطران الأنبا أنطونيوس، وأخوته الرهبان في ديره العامر بالقدس؛ كما نعزي كل أحبائه وأبنائه الذين خدمهم سنوات طويلة، وسيرته الطيبة وسط خدمته في الكنيسة القبطية في لبنان ومع سائر المسؤولين على كل المستويات".ومن المقرر أن يُحَدَّد لاحقًا موعد صلوات تجنيزه والتي ستقام بالكنيسة بلبنان بحضور عدد محدود من الإكليروس دون حضورٍ شعبي وفقًا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدالمسيح يعزينا جميعًا؛ بينما سيتم بث الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات.