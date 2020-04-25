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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تدعو لجمع 8 مليارات دولار لمحاربة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:13 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ناشد قادة مجموعة العشرين للاقتصاد، كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد، إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، واللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في الساعات الاولي من اليوم السبت.

وتهدف مناشدة قادة مجموعة العشرين إلى سد الفجوة التمويلية وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول.

وتجري الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، من خلال الموقع الإلكتروني للمجموعة (www.g.20org) وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار، وإيمانًا بروح التضامن والتعاون، فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهودًا استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن، من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليارات دولار أمريكي.

ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.

من جانبه، قال الدكتور فهد المبارك، ممثل الجانب السعودي لمجموعة العشرين (ممثل وقائد الدولة في مجموعة العشرين)، إنه "لا يمكننا أن نقلل من أهمية التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء".

وقال "المبارك": "إنّ التحديات العالمية تتطلب منّا تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح، واتخاذ تدابير علاجية أخرى لمحاربة فيروس كوفيد-19، وإننا نثني على الجهود التمويلية القائمة حول العالم، ونؤكد على الحاجة الملحّة لسد الفجوة التمويلية".

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