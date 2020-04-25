كينيا تنظم رحلات لإعادة العالقين بالصين مقابل 750 دولارا

قررت الخطوط الجوية الكينية تنظيم رحلات لإعادة المواطنين العالقين فى الصين ويرغبون فى العودة لكينيا مقابل 750 دولارا للفرد.ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة فى الأول من مايو من جوانجتشو التى تعد مركزًا لتجمع المواطنين الأفارقة فى الصين.وكان قادة الجاليات الأفريقية فى المدينة قد ذكروا فى وقت سابق من الشهر الحالى أن الغالبية العظمى من المواطنين الأفارقة تم احتجازهم قسرا فى الحجر الصحى أو ينامون فى الشوارع.وقال الكثير من المواطنين الأفارقة إنهم يواجهون إجراءات تمييز وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.