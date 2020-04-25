رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: خلايا الأنف الرئيسية نقطة دخول فيروس «كورونا»

السبت 25/أبريل/2020 - 07:17 ص
خلايا الأنف
خلايا الأنف
أ ش أ
طباعة
اكتشف الباحثون أن خلايا "الكأس" و"المهدبة" فى الأنف لديها مستويات عالية من بروتينات الدخول التي يستخدمها الفيروس التاجى "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19 ) للوصول إلى خلايانا، حيث يمكن أن يساعد تحديد هذه الخلايا في تفسير معدل انتقال الفيروس العالي.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة "ناتشر" الطبية، أن خلايا العين وبعض الأعضاء الأخرى تحتوي أيضًا على بروتينات دخول الفيروس.

وتتنبأ الدراسة أيضًا بكيفية تنظيم بروتين الإدخال الرئيسي مع جينات جهاز المناعة الأخرى وتكشف عن الأهداف المحتملة لتطوير العلاجات لتقليل انتقال العدوى، في حين أنه من المعروف أن الفيروس الذي يسبب مرض "كورونا"، يستخدم آلية مماثلة لإصابة خلايانا بالفيروس التاجي الذي تسبب في وباء سارز 2003، فإن أنواع الخلايا الدقيقة الموجودة في الأنف لم يتم تحديده مسبقًا.

ولاكتشاف الخلايا التي يمكن أن تشارك فى انتقال (كوفيد – 19)، فقد قام الباحثون بتحليل عدة مجموعات بيانات من أطلس الخلايا البشرية (HCA) لتسلسل الحمض النووى الريبى (RNA ) أحادي الخلية، من أكثر من 20 نسيجًا مختلفًا للأشخاص غير المصابين، وشملت هذه الخلايا من الرئة وتجويف الأنف والعين والأمعاء والقلب والكلى والكبد.

كما نقب الباحثون عن الخلايا الفردية التي عبرت عن بروتينين رئيسيين للدخول يستخدمهما فيروس "كوفيد -19" لإصابة خلايانا، وقال الدكتور ورادون سونجناك، الأستاذ فى معهد "ويلكوم سانجر" فى المملكة المتحدة: "اكتشفنا أن الخلايا الكأسية المنتجة للمخاط والخلايا الهدبية في الأنف لديها أعلى مستويات من بروتينات فيروس "كورونا"المستجد ( كوفيد - 19)، من جميع الخلايا في الشعب الهوائية، ما يجعل هذه الخلايا على الأرجح مسار العدوى الأولية للفيروس".

وأضاف: "تتفق نتائجنا مع معدلات الإصابة السريعة بالفيروس التي شوهدت حتى الآن.. إن موقع هذه الخلايا على سطح داخل الأنف يجعل الوصول إليها كبيرًا للفيروس، وقد يساعد أيضًا في انتقاله إلى أشخاص آخرين".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تنفى انتشار نوع جديد من كورونا فى العراق

مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 4 رمضان 2020.. التفاصيل الكاملة

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

«شوقى»: 13 يونيو بداية امتحانات الدبلومات الفنية

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

العالم يحيى اليوم الدولى لذكرى كارثة تشيرنوبيل.. غدًا

اليابان تبحث إجراء فحوصات أطباء الأسنان عبر الإنترنت

دراسة: خلايا الأنف الرئيسية نقطة دخول فيروس «كورونا»

«سيستم كراشر» يحصد أبرز جوائز «الألمانية للسينما»

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعرض لقطات حقيقية لعبور أكتوبر فى «موكب النصر»

«أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي في طبعة ثانية عن دار الشروق

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»