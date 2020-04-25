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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى 38 لتحرير سيناء يتصدر اهتمامات الصحف

السبت 25/أبريل/2020 - 07:15 ص
الذكرى 38 لتحرير
الذكرى 38 لتحرير سيناء
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ركزت الصحف القومية "الأخبار الأهرام والجمهورية"، الصادرة صباح السبت، على احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى 38 لتحرير سيناء، بالإضافة إلى الاهتمام بعدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

واهتمت الصحف الثلاث باحتفال مصر والقوات المسلحة، اليوم، بالذكرى الـ 38 لتحرير سيناء التي تحل في الـ25 من لأبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرضها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي.

كما ركزت الصحف على اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الصناعة والمستثمرين في مقر الهيئة العامة للاستثمار، والذي أكد خلاله أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضرته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تعمل على انطلاق الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن عددا من الحوافز التي اتخذتها الدولة أخيرا بدت وكأنها رد فعل لتداعيات فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقا وتنتظر التوقيت الأنسب مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع وغيرها من المبادرات لمصلحة المصانع من أجل تخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.

وأشارت الصحف إلى بيان وزارة الصحة حول معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث أعلنت تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إصابتها بالفيروس جميعهم مصريون ووفاة 7 حالات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 71 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 1075 حالة.

وفي الشأن المحلي أيضا أبرزت الصحف تصريحات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والتي أكد خلالها أن تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الحكومة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة باعتبارها امتدادا طبيعيا لوادي النيل، قائلا إن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتعمير سيناء وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي تنفذ على أرضها، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ استثمارات خلال العامين الماضيين بلغت 25 مليار جنيه منها 18 مليارا في جنوب سيناء و7 مليارات في شمالها، ومن بين تلك المشروعات 11 تجمعا زراعيا وتنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد وإنشاء محطة تحلية مياه بالعريش والمجمع الصناعي للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء.

كما اهتمت الصحف، بإعلان وزارة الداخلية بدء العمل بوحدات تراخيص المرور غدا لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة "زيرو" ومركبات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللتريه أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري ولا يوجد عليها حظر تجديد الترخيص.

وشدت وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين، وناشدت راغبى الترخيص مراعاة ارتداء الكمامة الواقية أثناء ترددهم على منافذ التقديم في الخدمات والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وأشارت إلى إعلان سفارة مصر بجمهورية المالديف تسيير رحلة جوية استثنائية في 30 أبريل الجاري للسائحين والزائرين من المواطنين المصريين ممن علقوا عقب إغلاق المطارات جراء أزمة تفشيى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تسيير رحلة خاصة بواسطة شركة "Cairo Air" إلى مطار "مالية" ثم العودة إلى مطار مرسى علم لإعادة العالقين بجمهورية المالديف ممن تنطبق عليهم الشروط السابق توضيحها، والذين تواصلوا مع السفارة بالفعل وأرسلوا بياناتهم وتم إدراجهم في القائمة النهائية المعدة لذلك.

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