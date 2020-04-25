استقالة وزير داخلية البيرو وسط أزمة فيروس كورونا

أثار وزير داخليّة البيرو كارلوس موران المفاجأة باستقالته من منصبه وسط أزمة تفشّي وباء كوفيد-19، وذلك بعد تعرّضه لانتقادات بسبب العدد الكبير من عناصر الشرطة الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ.ولم تُحدّد رسميًّا أسباب استقالة موران الذي عُيّن مكانه جاستون رودريجيز، وهو جنرال في الشرطة اختاره رئيس الدولة مارتن فيزكارا، حسب ما أعلن مكتب الرئيس.وقالت الشرطة هذا الأسبوع إنّ من بين 140 ألف شرطي، أُصيب نحو 1300 بفيروس كورونا، وتمّ نقلهم الى المستشفيات.وفي المجموع، سجّلت البيرو حتّى يوم الجمعة 21648 إصابة بالفيروس و634 حالة وفاة، وتعيش البلاد منذ 16 مارس بظلّ إجراءات الحجر التي ستبقى سارية حتى 10 مايو على الأقلّ.